В Киргизии объявили траур по жертвам перестрелки на границе с Таджикистаном

Погиб 31 человек.
Киргизия. В Киргизии на 1 и 2 мая объявлен траур по жертвам перестрелки на границе с Таджикистаном. Указ опубликован на сайте президента республики Садыра Жапарова.
В дни национального траура на всей территории страны, в том числе на консульских учреждениях за рубежом приспустят флаги Киргизии. Телерадиокомпании отменят развлекательные передачи.
Напомним, вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе разгорелся 29 и 30 апреля. Причиной стал водораспределительный пункт "Головной", принадлежность которого оспаривают государства. Как пишут "Известия" со ссылкой на 24.kg, в результате противостояния 31 человек погиб, 154 пострадали.