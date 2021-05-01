В Киргизии объявили траур по жертвам перестрелки на границе с Таджикистаном

Погиб 31 человек.

Киргизия. В Киргизии на 1 и 2 мая объявлен траур по жертвам перестрелки на границе с Таджикистаном. Указ опубликован на сайте президента республики Садыра Жапарова.

В дни национального траура на всей территории страны, в том числе на консульских учреждениях за рубежом приспустят флаги Киргизии. Телерадиокомпании отменят развлекательные передачи.