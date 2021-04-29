Киргизия обвинила Таджикистан в применении минометов и пулеметов на границе

Конфликт вокруг водозабора перерос в вооруженное противостояние.

Киргизия обвинила военнослужащих Таджикистана в использовании пулеметов и минометов в ходе конфликта на границе двух государств. Как передает «Газета.ru», об этом сообщила пресс-служба киргизского Госкомитета национальной безопасности.

«Подразделения спецназа МВД и погранвойск Таджикистана провели массированный обстрел водозабора «Головной» из минометов, пулеметов и автоматов», — говорится в заявлении.

Конфликт между местными жителями произошел на границе Киргизии и Таджикистана в среду, 28 апреля. Объектом разногласий стал водораспределительный пункт «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.

В свою очередь, в Госкомитете национальной безопасности Таджикистана обвинили Киргизию в нарушении ранее достигнутых договоренностей и заявили, что киргизская сторона пытается незаконно захватить водораспределительный пункт.

Ранее стало известно, что сотрудники силовых структур Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе двух стран, четыре человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Объект «Головной» в верховьях реки Исфара с 1968 года используется для орошения и водоснабжения приграничных районов Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.