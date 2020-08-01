Полиция Украины ликвидировала угонщика, захватившего заложника

В заложниках оказался начальник областного угрозыска.

Полтава. Украина. На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. Как передают «Известия», об этом в субботу, 1 августа, сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко.

Он отметил, что мужчина своим вооруженным сопротивлением «ставил под угрозу жизнь и здоровье полицейских» и был «ликвидирован точным выстрелом одного из бойцов».

По данным полиции, операция прошла ночью 1 августа возле поселка Опошня Полтавской области. Злоумышленник не захотел сдаваться и снова угрожал полицейским взрывом ручной гранаты. Полицейские не пострадали.

Напомним, 23 июля в Полтаве мужчина, которого пытались задержать за угон, пригрозил взорвать гранату, а затем взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже злоумышленник бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся.