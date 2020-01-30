Компания-владелец «Титаника» подала в суд из-за того, что обломки судна потревожила подлодка

Ответчиком выступает ведомство США, охраняющее затонувшие суда.





Роквилл. США. Компания RMS Titanic Inc., которой принадлежат обломки «Титаника», намерена судиться с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. Истец считает, что ведомство пыталось скрыть подводное «ДТП», при котором были потревожены останки знаменитого судна, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Telegraph.

Юристам компании RMS Titanic Inc. стало известно, что в середине лета 2019 года британская подводная лодка Triton приблизилась к остаткам «Титаника». При этом из-за сильного течения субмарина задела обломки лайнера. Информацию о случившемся Национальное управление океанических и атмосферных исследований США выложило в свободный доступ только в январе 2020 года. Истец надеется, что суд квалифицирует это как незаконное сокрытие информации.

Triton - частная двухместная прогулочная подлодка. Нанесла ли она повреждения корпусу затонувшего «Титаника», пока неизвестно. Возможно, это станет ясно после просмотра видеозаписи погружения, которую требует показать компания RMS Titanic Inc.

Напомним, британский лайнер «Титаник» затонул в Северной Атлантике в апреле 1914 года во время своего первого и последнего плавания. Причиной называют столкновение с айсбергом. Погибло около 1500 человек, более 700 были спасены. Обломки «Титаника» обнаружили в 1985 году на глубине 3750 метров.