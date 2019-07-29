На фестивале еды в Калифорнии произошла стрельба

Полицейские убили подозреваемого.

США. В американском штате Калифорния на фестивале еды Gilroy Garlic произошла стрельба. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на NBC.

Подозреваемый в стрельбе на фестивале был убит. По словам шефа полиции города Гилрой Скотта Смити, тот был застрелен стражами правопорядка. В результате произошедшего пострадали не менее 15 человек, погибли четверо, в том числе и нападавший.

Полиция занимается расследованием произошедшего и ищет второго подозреваемого в стрельбе, хотя информация о его соучастии не подтверждена.