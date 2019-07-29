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На фестивале еды в Калифорнии произошла стрельба

11:40, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
На фестивале еды в Калифорнии произошла стрельба
11:40, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
83
0
#США\n#полиция\n#еда\n#фестиваль\n#террористы\n#гибель людей
Фото: CNN.com
83
0

Полицейские убили подозреваемого.

США. В американском штате Калифорния на фестивале еды Gilroy Garlic произошла стрельба. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на NBC.

Подозреваемый в стрельбе на фестивале был убит. По словам шефа полиции города Гилрой Скотта Смити, тот был застрелен стражами правопорядка. В результате произошедшего пострадали не менее 15 человек, погибли четверо, в том числе и нападавший.

Полиция занимается расследованием произошедшего и ищет второго подозреваемого в стрельбе, хотя информация о его соучастии не подтверждена.

11:40, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
83
0
#США\n#полиция\n#еда\n#фестиваль\n#террористы\n#гибель людей

 

 

 


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