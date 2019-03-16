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Подозреваемый в обстреле мечетей в Новой Зеландии назвал причину организации теракта

20:00, 16 марта, 2019
Анна Торхова
20:00, 16 марта, 2019
Анна Торхова
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#терроризм\n#теракт\n#мечеть\n#Новая Зеландия\n#стрельба\n#обстрел
Фото: pixabay.com
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Мужчина задумал нападение в 2017 году.

Крайстчерч. Новая Зеландия. Один из подозреваемых в стрельбе в мечетях Новой Зеландии Брентон Таррант рассказал в суде причину организации теракта. Об этом пишет Пятый канал.

Стрелок задумал нападение после теракта 7 апреля 2017 года в Стокгольме. В тот день уроженец Узбекистана протаранил толпу людей.

Мысли о преступлении также появились после поездки в Европу. Мужчину шокировал приток мигрантов во Францию.

Друзья Тарранта сообщили, что никогда раньше не замечали за ним ничего необычного.

Как сообщает издание, за 10 минут до нападения стрелок направил премьер-министру страны письмо, в котором рассказал о своих намерениях.

Напомним, трагедия произошла в пятницу, 15 марта.

20:00, 16 марта, 2019
Анна Торхова
145
0
#терроризм\n#теракт\n#мечеть\n#Новая Зеландия\n#стрельба\n#обстрел

 

 

 


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