Подозреваемый в обстреле мечетей в Новой Зеландии назвал причину организации теракта

Мужчина задумал нападение в 2017 году.

Крайстчерч. Новая Зеландия. Один из подозреваемых в стрельбе в мечетях Новой Зеландии Брентон Таррант рассказал в суде причину организации теракта. Об этом пишет Пятый канал.

Стрелок задумал нападение после теракта 7 апреля 2017 года в Стокгольме. В тот день уроженец Узбекистана протаранил толпу людей.

Мысли о преступлении также появились после поездки в Европу. Мужчину шокировал приток мигрантов во Францию.

Друзья Тарранта сообщили, что никогда раньше не замечали за ним ничего необычного.

Как сообщает издание, за 10 минут до нападения стрелок направил премьер-министру страны письмо, в котором рассказал о своих намерениях.

Напомним, трагедия произошла в пятницу, 15 марта.