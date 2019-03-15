Стрельбу в Новой Зеландии назвали терактом

Жертвами трагедии стали 40 человек.

Крайстчерч. Новая Зеландия. Премьер министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала стрельбу в мечетях города Крайстчерч терактом. По её словам, нападение было спланированным, сообщают «Известия».

Перед атакой один из задержанных выложил в сеть манифест на 37 листов, в котором заявил о своих намерениях. Всего полиция задержала трех мужчин и одну женщину.

Жертвами обстрела стали 40 человек, 48 пострадавших находятся в больницах.

Сообщается, что взрывы продолжают издаваться. Их зафиксировали в районе вокзала и торгового центра. Ранее на этом месте полицейские нашил два бесхозным рюкзака.

Напомним, 15 марта после дневной молитвы неизвестные ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд, где заблокировали горожанам двери и открыли огонь.