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Стрельбу в Новой Зеландии назвали терактом

12:15, 15 марта, 2019
Анна Торхова
12:15, 15 марта, 2019
Анна Торхова
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#терроризм\n#теракт\n#мечеть\n#Новая Зеландия\n#стрельба\n#обстрел
Фото: maxpixel.net
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Жертвами трагедии стали 40 человек.

Крайстчерч. Новая Зеландия. Премьер министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала стрельбу в мечетях города Крайстчерч терактом. По её словам, нападение было спланированным, сообщают «Известия».

Перед атакой один из задержанных выложил в сеть манифест на 37 листов, в котором заявил о своих намерениях. Всего полиция задержала трех мужчин и одну женщину.

Жертвами обстрела стали 40 человек, 48 пострадавших находятся в больницах.

Сообщается, что взрывы продолжают издаваться. Их зафиксировали в районе вокзала и торгового центра. Ранее на этом месте полицейские нашил два бесхозным рюкзака.

Напомним, 15 марта после дневной молитвы неизвестные ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд, где заблокировали горожанам двери и открыли огонь.

12:15, 15 марта, 2019
Анна Торхова
107
0
#терроризм\n#теракт\n#мечеть\n#Новая Зеландия\n#стрельба\n#обстрел

 

 

 


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