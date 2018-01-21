За подобные махинации в Испании можно получить не только большой штраф, но и сесть в тюрьму на срок до двух лет.

Барселона. Испания. Певицу Шакиру заподозрили в налоговом преступлении. Как сообщает телеканал НТВ со ссылкой на издание La Razon, за подобные махинации в Испании можно получить не только большой штраф, но и сесть в тюрьму на срок до двух лет.

Шакиру подозревают в том, что во время своего проживания в Испании она не являлась налоговым резидентом страны и не платила налоги со всех своих доходов. Хотя, по испанским законам, должна была платить, причем с дохода, полученного как в Испании, так и за ее пределами.

Что именно грозит Шакире, пока не известно. Однако налоговая служба уже обратилась в прокуратуру для организации проверки.