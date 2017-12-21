  • $ 58.56 ↓
  • € 69.52 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      На Филиппинских островах затонул паром с 250 пассажирами на борту: погибло четыре человека

      15:55, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      15:55, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      374
      0
      #кораблекрушение\n#люди\n#катастрофа\n#Филиппины\n#море\n#корабли\n#смерть.
      Фото: twitter.com
      374
      0

      По предварительным данным, к настоящему времени удалось спасти 166 человек.

      Манила. Филиппины. У берегов Филиппин затонул пассажирский паром MV Mercraft 3 с 250 пассажирами на борту. Как пишет РТ со ссылкой на местные СМИ, по меньшей мере, погибло четыре человека.  

      По предварительным данным, к настоящему времени удалось спасти 166 человек. Судьба остальных пассажиров пока неизвестна.  

      Отмечается, что береговая охрана пока не давала официальных комментариев по поводу случившегося. Как пишет РГ,  служба пока не может подтвердить информацию о количестве погибших.  

      По словам представителя ведомства Арманда Балило, паром мог затонуть из-за плохой погоды: в зоне катастрофы шел сильный дождь и наблюдался шторм с большими волнами. Кроме того, он отметил, что к месту аварии направлены водолазы и военные вертолеты. Спасатели хотят воспользоваться преимуществом светлого времени суток, чтобы спасти как можно больше людей. 

      15:55, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      374
      0
      #кораблекрушение\n#люди\n#катастрофа\n#Филиппины\n#море\n#корабли\n#смерть.

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В роддоме Сарапула, где погибли роженицы, проведут служебную проверку

      10:56, 18 декабря, 2017
      11421

      Готовимся к Новому году: что пророчат гороскопы жителям Ижевска

      5261
      12:12, 17 декабря, 2017

      Трехлетняя девочка погибла в аварии с фурой на трассе в Удмуртии

      4528
      15:00, 16 декабря, 2017

      Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин: биография

      4405
      18:51, 20 декабря, 2017

      Руководителем пресс-службы главы и правительства Удмуртии станет Марина Баль

      3949
      22:31, 18 декабря, 2017

      Заводчанин в Питере купил «Бентли» и потерял его за один день

      18:29, 17 декабря, 2017
      1382

      В Ивановской области обрушилась стена многоэтажного жилого дома

      1315
      11:52, 22 декабря, 2017

      Водителей обязали «светиться» на дорогах за пределами населенных пунктов

      1073
      10:45, 17 декабря, 2017

      В Нижнем Новгороде задержали зампредседателя законодательного собрания Олега Сорокина

      797
      16:35, 19 декабря, 2017

      Зампредседатель заксобрания Нижнего Новгорода Олег Сорокин проведет в СИЗО два месяца

      644
      09:48, 20 декабря, 2017

      Джереми Реннер стал самым прибыльным актером Голливуда в 2017 году

      13:00, 16 декабря, 2017
      680

      Принц Гарри и актриса Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года

      649
      10:30, 16 декабря, 2017

      В США группа Linkin Park выпустила альбом в память о Честере Бенингтоне

      594
      17:15, 16 декабря, 2017

      В США Иванку Трамп и ее мужа обвинили в сокрытии доходов

      592
      11:27, 18 декабря, 2017

      Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в детский садик после Нового года

      567
      15:52, 19 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Гибель пешехода на трассе под Ижевском

      22 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      22 декабря, 2017

      Врио главы Удмуртии побывал в полуразрушенном поселке, о котором рассказали Путину

      22 декабря, 2017