На Филиппинских островах затонул паром с 250 пассажирами на борту: погибло четыре человека

По предварительным данным, к настоящему времени удалось спасти 166 человек.

Манила. Филиппины. У берегов Филиппин затонул пассажирский паром MV Mercraft 3 с 250 пассажирами на борту. Как пишет РТ со ссылкой на местные СМИ, по меньшей мере, погибло четыре человека.

По предварительным данным, к настоящему времени удалось спасти 166 человек. Судьба остальных пассажиров пока неизвестна.

Отмечается, что береговая охрана пока не давала официальных комментариев по поводу случившегося. Как пишет РГ, служба пока не может подтвердить информацию о количестве погибших.

По словам представителя ведомства Арманда Балило, паром мог затонуть из-за плохой погоды: в зоне катастрофы шел сильный дождь и наблюдался шторм с большими волнами. Кроме того, он отметил, что к месту аварии направлены водолазы и военные вертолеты. Спасатели хотят воспользоваться преимуществом светлого времени суток, чтобы спасти как можно больше людей.