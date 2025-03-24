Завьялово. Удмуртия. Во время пожара в Завьяловском районе погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошёл вечером 23 марта в СНТ «Овощевод». Загорелся дом, где жили два брата.

Пожар обнаружил сосед. Мужчина зашёл в дом и разбудил одного из братьев, спавшего на первом этаже. Вдвоём они потушили горящий матрас на мансарде. Именно на нём спал второй 42-летний брат. Мужчина погиб.

Огонь распространился на один квадратный метр. Предварительной причиной возгорания называют неосторожность при курении.

Сотрудники МЧС напомнили жителям Удмуртии, что нельзя курить в постели и в непредназначенных для этого местах.