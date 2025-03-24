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В пожаре площадью один квадратный метр погиб житель Удмуртии

16:11, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В пожаре площадью один квадратный метр погиб житель Удмуртии
16:11, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
31
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар\n#смерть
Источник фото: МЧС Удмуртии
31
0

Из-за неосторожности при курении под ним загорелся матрас.

Завьялово. Удмуртия. Во время пожара в Завьяловском районе погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Инцидент произошёл вечером 23 марта в СНТ «Овощевод». Загорелся дом, где жили два брата. 

Пожар обнаружил сосед. Мужчина зашёл в дом и разбудил одного из братьев, спавшего на первом этаже. Вдвоём они потушили горящий матрас на мансарде. Именно на нём спал второй 42-летний брат. Мужчина погиб.

Огонь распространился на один квадратный метр. Предварительной причиной возгорания называют неосторожность при курении.

Сотрудники МЧС напомнили жителям Удмуртии, что нельзя курить в постели и в непредназначенных для этого местах. 

 

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16:11, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
31
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар\n#смерть