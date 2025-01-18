Из-за неосторожного курения в пожарах в Завьялово и Воткинске погибли два человека

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии 18 января два человека погибли на пожарах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

В деревне Динтем-Бодья Завьяловского района загорелся двухквартирный дом. В кровати пожарные обнаружили тело мужчины.

Через полчаса огнеборцы Воткинска выехали на улицу 1 Мая, где произошёл пожар в квартире 5-этажного дома. Спасатели нашли на кухне мужчину, у которого более 85% тела было в ожогах. Пострадавшего не удалось спасти.

Оба пожара произошли из-за неосторожности при курении. Погибшие были в возрасте 71 год и 53 года.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что нельзя курить в постели и в других непредназначенных для этого местах. После курения нужно убедиться, что сигарета потушена.