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Из-за неосторожного курения в пожарах в Завьялово и Воткинске погибли два человека

17:05, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за неосторожного курения в пожарах в Завьялово и Воткинске погибли два человека
17:05, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Завьялово\n#Воткинск\n#пожар\n#курение\n#смерть
Источник фото: МЧС Удмуртии.
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Разница между происшествиями составила полчаса.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии 18 января два человека погибли на пожарах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

В деревне Динтем-Бодья Завьяловского района загорелся двухквартирный дом. В кровати пожарные обнаружили тело мужчины.

Через полчаса огнеборцы Воткинска выехали на улицу 1 Мая, где произошёл пожар в квартире 5-этажного дома. Спасатели нашли на кухне мужчину, у которого более 85% тела было в ожогах. Пострадавшего не удалось спасти. 

Оба пожара произошли из-за неосторожности при курении. Погибшие были в возрасте 71 год и 53 года. 

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что нельзя курить в постели и в других непредназначенных для этого местах. После курения нужно убедиться, что сигарета потушена.  

17:05, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
11
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#Воткинск\n#пожар\n#курение\n#смерть