Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 19-летняя студентка медколледжа предстанет перед судом за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, авария произошла в декабре 2024 года на улице 10 лет Октября напротив дома №89. Девушка, имея стаж управления авто один месяц, вылетела с дороги и врезалась в дерево.

В результате аварии скончалась 21-летняя пассажирка на переднем сидении, ещё два пассажира на задних сидениях и сама водитель получили травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»)

«По версии следствия, обвиняемая двигалась с превышением скорости, установленной в населённых пунктах. Не справившись с управлением автомобилем, она допустила выезд за пределы проезжей части и совершила наезд на дерево», – говорится в сообщении.

Дело направлено в суд.