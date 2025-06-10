Можга. Удмуртия. В Удмуртии суд аннулировал запись о смерти уроженца Можгинского района. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В 2011 году бывшая жена 59-летнего заявителя обратилась в полицию с заявлением о розыске супруга.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был обнаружен неопознанный труп, который женщина по фотографиям опознала как своего бывшего супруга. На основании данных обстоятельств в отношении заявителя были оформлены документы о его смерти», — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что в этот момент мужчина был жив и проживал в Анапском районе Краснодарского края. На юге он работал. Сейчас наличие записи о смерти мешает ему получить паспорт.

Суд установил, что в 2008 году заявитель по личным обстоятельствам уехал из Можги в Краснодарский край. Там он работал на фермерском хозяйстве, откуда обманным путём уехал в горы. Спустя время он увиделся с прежним работодателем и вернулся на ферму. О том, что он «покойник», узнал от полицейских Краснодарского края. Для удостоверения личности у мужчины есть военник и водительские права.

«С учетом исследованных доказательств, включая результаты генетической судебной экспертизы по установлению родства между заявителем и его сыном, а также установления личности обнаруженного ранее трупа мужчины, суд требования прокурора удовлетворил, признал сведения о смерти заявителя недействительными, исключив их из акта гражданского состояния», — говорится в сообщении.