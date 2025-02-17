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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Спасатели обнаружили труп в квартире глазовской многоэтажки

13:41, 17 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Спасатели обнаружили труп в квартире глазовской многоэтажки
13:41, 17 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
69
0
#Глазов\n#спасатели\n#пенсионеры\n#смерть
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
69
0

Ранее в полицию обратился обеспокоенный житель дома, сообщивший, что его сосед уже три дня не выходит на связь.

Глазов. Удмуртия. Глазовские поисковики обнаружили в запертой квартире труп. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

В полицию обратился житель многоэтажки. Он сообщил, что сосед три дня не открывает дверь, игнорирует звонки, а в квартире лает собака.

Прибывшие спасатели открыли дверь с помощью слесарного инструмента. Внутри они обнаружили тело 66-летнего хозяина без признаков жизни.

Установлением обстоятельств смерти занимаются врачи и правоохранительные органы. Собаку хозяина на время взяла к себе одна из соседок.

13:41, 17 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
69
0
#Глазов\n#спасатели\n#пенсионеры\n#смерть