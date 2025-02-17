Глазов. Удмуртия. Глазовские поисковики обнаружили в запертой квартире труп. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

В полицию обратился житель многоэтажки. Он сообщил, что сосед три дня не открывает дверь, игнорирует звонки, а в квартире лает собака.

Прибывшие спасатели открыли дверь с помощью слесарного инструмента. Внутри они обнаружили тело 66-летнего хозяина без признаков жизни.

Установлением обстоятельств смерти занимаются врачи и правоохранительные органы. Собаку хозяина на время взяла к себе одна из соседок.