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      Имама местной мечети заподозрили в организации теракта в Барселоне

      18:00, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      18:00, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      103
      0
      #терроризм\n#теракт\n#террор\n#Барселона\n#террористы
      Фото: pixabay.com
      103
      0

      Мужчина исчез два месяца назад.

      Барселона. В организации теракта в Барселоне подозревают имама местной мечети. Мужчина исчез два месяца назад и, предположительно, погиб при взрыве на базе боевиков, пишет РБК.
      Абдельбаки ас-Сатти является имамом мечети в городке Риполь. По предварительным данным, его останки обнаружили на месте здания, в котором участники теракта в Барселоне хранили взрывчатку.
      Два месяца назад имам уехал из Риполя. Соседи говорят, что он мог отправиться в Бельгию, которую регулярно посещал. По одной из версий, именно там он вступил в связь с радикальными исламистами.
      Полиция провела обыски в квартире Абдельбаки ас-Сатти, но никаких доказательств причастности к теракту не обнаружила.
      Теракт в Барселоне произошел в четверг, 17 августа. Террорист выехал на фургоне на улицу Рамбла и пытался задавить пешеходов. При атаке погибли 13 человек, более 130 пострадали. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. 
      Спустя несколько часов еще пятеро террористов в Камбрильсе также пытались задавить пешеходов на Audi A3. В результате их действий погиб еще один человек, семеро были ранены. Полицейским удалось застрелить всех пятерых террористов.

      18:00, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      103
      0
      #терроризм\n#теракт\n#террор\n#Барселона\n#террористы

       

       

       

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