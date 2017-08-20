Имама местной мечети заподозрили в организации теракта в Барселоне

Мужчина исчез два месяца назад.

Барселона. В организации теракта в Барселоне подозревают имама местной мечети. Мужчина исчез два месяца назад и, предположительно, погиб при взрыве на базе боевиков, пишет РБК

Абдельбаки ас-Сатти является имамом мечети в городке Риполь. По предварительным данным, его останки обнаружили на месте здания, в котором участники теракта в Барселоне хранили взрывчатку.

Два месяца назад имам уехал из Риполя. Соседи говорят, что он мог отправиться в Бельгию, которую регулярно посещал. По одной из версий, именно там он вступил в связь с радикальными исламистами.

Полиция провела обыски в квартире Абдельбаки ас-Сатти, но никаких доказательств причастности к теракту не обнаружила.

Теракт в Барселоне произошел в четверг, 17 августа. Террорист выехал на фургоне на улицу Рамбла и пытался задавить пешеходов. При атаке погибли 13 человек , более 130 пострадали. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся.

Спустя несколько часов еще пятеро террористов в Камбрильсе также пытались задавить пешеходов на Audi A3. В результате их действий погиб еще один человек, семеро были ранены. Полицейским удалось застрелить всех пятерых террористов.