Американский Миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался на 102 году жизни

Смерть банкира подтвердил представитель семьи Фрейзер Сител.

Нью-Йорк. США. Дэвид Рокфеллер умер в возрасте 101 года. Как сообщает «Интерфакс», американский миллиардер умер в собственном доме в одним из округов Нью-Йорка. Причины смерти пока остаются неизвестными.

Дэвид Рокфеллер являлся внуком нефтяного магната и первого долларового миллиардера Джона Д. Рокфеллера, основавшего «Стандарт Ойл». В семье у Дэвида Рокфеллера было 2 старших брата, которые тоже имели немалую известность. Это 41 вице-президент США Нельсон Рокфеллер и 37 губернатор Арканзаса Уинтроп Рокфеллер. Дэвид Рокфеллер – первый в своем роду, достигший столетия.

С 1941 по 1942 год он работал в Департаменте обороны, здравоохранения и социального обеспечения. Весной 1942 года поступил рядовым на военную службу, к 1945 году получил звание капитана. В годы войны Дэвид Рокфеллер работал на военную разведку. В 1947 году стал директором Совета по международным отношениям. В 1946 году он стал работать в Chase Manhattan Bank, где занял должность президента 1 января 1961 года. 20 апреля 1981 года Рокфеллер ушел в отставку.