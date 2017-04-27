В США бороться с безвкусицей будут с помощью камеры-стилиста, управляемой голосом

Echo Look оценивает внешний вид владельца по фотографии и подбирает наиболее удачный комплект одежды.

США. Американская компания Amazon выпустила в США устройство Echo Look с 5-мегапиксельной камерой и голосовым управлением. С его помощью можно делать фотографии и снимать небольшие видеоролики, сообщает «Лайф».

По мнению разработчиков, главным преимуществом девайса является функция Style Check, с помощью которой устройство оценивает внешний вид владельцев в разной одежде и определяет наиболее удачный вариант. Echo Look выносит вердикт на основе последних трендов, а также на размере, цвете и стиле наряда.

Устройство стоит 200 долларов. Купить его можно только на территории США.