В США бороться с безвкусицей будут с помощью камеры-стилиста, управляемой голосом

США. Американская компания Amazon выпустила в США устройство Echo Look с 5-мегапиксельной камерой и голосовым управлением. С его помощью можно делать фотографии и снимать небольшие видеоролики, сообщает «Лайф».

По мнению разработчиков, главным преимуществом девайса является функция Style Check, с помощью которой устройство оценивает внешний вид владельцев в разной одежде и определяет наиболее удачный вариант. Echo Look выносит вердикт на основе последних трендов, а также на размере, цвете и стиле наряда.

Устройство стоит 200 долларов. Купить его можно только на территории США.

"Alexa, take a photo." Introducing Echo Look-hands-free camera and style assistant. Request an invitation: http://amzn.to/2p3Ztkw Echo Look-everything you love about Alexa, and now she can help you look your best. Using just your voice, easily take full-length photos and short videos with a hands-free camera.