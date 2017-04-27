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      В США бороться с безвкусицей будут с помощью камеры-стилиста, управляемой голосом

      13:51, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:51, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      91
      0
      #общество\n#США\n#фото\n#мода\n#одежда\n#Селфи
      Фото: amazon.com (кадр из видео)
      91
      0

      Echo Look оценивает внешний вид владельца по фотографии и подбирает наиболее удачный комплект одежды.

      США. Американская компания Amazon выпустила в США устройство Echo Look с 5-мегапиксельной камерой и голосовым управлением. С его помощью можно делать фотографии и снимать небольшие видеоролики, сообщает «Лайф».

      По мнению разработчиков, главным преимуществом девайса является функция Style Check, с помощью которой устройство оценивает внешний вид владельцев в разной одежде и определяет наиболее удачный вариант. Echo Look выносит вердикт на основе последних трендов, а также на размере, цвете и стиле наряда.

      Устройство стоит 200 долларов. Купить его можно только на территории США.

      Introducing Echo Look. Love your look. Every day.

      "Alexa, take a photo." Introducing Echo Look-hands-free camera and style assistant. Request an invitation: http://amzn.to/2p3Ztkw Echo Look-everything you love about Alexa, and now she can help you look your best. Using just your voice, easily take full-length photos and short videos with a hands-free camera.

      13:51, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      91
      0
      #общество\n#США\n#фото\n#мода\n#одежда\n#Селфи
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