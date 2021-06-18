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Отмену масочного режима с 26 июня анонсировали в Испании

15:57, 18 июня, 2021
Евгений Кандаков
Отмену масочного режима с 26 июня анонсировали в Испании
15:57, 18 июня, 2021
Евгений Кандаков
129
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#коронавирус\n#медицина\n#здоровье\n#безопасность\n#штрафы\n#Испания
Фото: pixabay.com
129
0

Надевать в публичных местах индивидуальные средства защиты от коронавируса было обязательным целый год.

Мадрид. Испания. О предстоящей отмене масочного режима объявил премьер-министр Испании Педро Санчес. По его словам, штрафовать за отсутствие индивидуальных средств защиты в общественных местах жителей страны перестанут с 26 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на El Pais.

Премьер заявил, что предстоящие выходные – последние, когда испанцы будут обязаны надевать маски в публичных местах. Решение об этом будет принято на внеочередном заседании совета министров 24 июня, пообещал Санчес.

Напомним, обязательное ношение масок в общественном транспорте впервые ввели в Испании в мае 2020 года. Вскоре носить индивидуальные средства защиты от заражения на улицах предписали всем жителям старше 6 лет.

Добавим, с начала пандемии коронавируса в стране зафиксировали более 3,74 млн случаев заболевания COVID-19. Скончались от коронавируса более 80 тыс. испанцев.

15:57, 18 июня, 2021
Евгений Кандаков
129
0
#коронавирус\n#медицина\n#здоровье\n#безопасность\n#штрафы\n#Испания