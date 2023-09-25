Сенатору Нарусовой вынесли предупреждение за отдых в Испании

Москва. Поездка в Испанию стала причиной для предупреждения, которое вынес сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на председателя комитета, сенатора Вячеслава Тимченко.

В предупреждении говорится о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что член Совфеда, мать Ксении Собчак Людмила Нарусова побывала в Испании.

Вячеслав Тимченко пояснил, что на работу вдовы Анатолия Собчака в Совете Федерации данная мера воздействия никак не повлияет, она сохраняет все свои полномочия.

«Мы просто предупреждаем о необходимости соблюдать нормы закона и недопустимости выезжать за пределы Российской Федерации без согласования с руководством», — пояснил сенатор.