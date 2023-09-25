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Сенатору Нарусовой вынесли предупреждение за отдых в Испании

15:21, 25 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Сенатору Нарусовой вынесли предупреждение за отдых в Испании
15:21, 25 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
354
0
#Совет Федерации\n#Собчак\n#семья\n#предупреждение\n#спецоперация\n#скандал\n#Испания\n#отдых\n#сенатор
Фото: council.gov.ru
354
0

Информацию подтвердили в профильном комитете Верхней палаты.

Москва. Поездка в Испанию стала причиной для предупреждения, которое вынес сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на председателя комитета, сенатора Вячеслава Тимченко.

В предупреждении говорится о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что член Совфеда, мать Ксении Собчак Людмила Нарусова побывала в Испании. 

Вячеслав Тимченко пояснил, что на работу вдовы Анатолия Собчака в Совете Федерации данная мера воздействия никак не повлияет, она сохраняет все свои полномочия. 

«Мы просто предупреждаем о необходимости соблюдать нормы закона и недопустимости выезжать за пределы Российской Федерации без согласования с руководством», — пояснил сенатор.

15:21, 25 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
354
0
#Совет Федерации\n#Собчак\n#семья\n#предупреждение\n#спецоперация\n#скандал\n#Испания\n#отдых\n#сенатор