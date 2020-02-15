Первую смерть от коронавируса зарегистрировали в Европе

Во Франции от болезни скончался пожилой китаец.



Париж. Франция. Гражданин КНР умер от коронавирусной инфекции в Париже. Мужчине было 80 лет, сообщает RT со ссылкой на France Info

Радиостанции об этом рассказала министр здравоохранения Франции Аньез Бузин. Отмечается, что это первый летальный исход от нового заболевания в Европе.

Известно, что пожилой китаец прибыл во Францию 16 января, а 25 января у него выявили симптомы ОРВИ и отправили в больницу.

Добавим, в России новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 14 февраля выявлено не было.