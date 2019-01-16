В Нью-Йорке взорвали часть моста через Гудзон

На редкое зрелище пришли посмотреть сотни американцев.

Нью-Йорк. В Нью-Йорке взорвали часть моста Таппан Зи, перекинувшегося через Гудзон. Об этом пишет RT.

Контролируемый взрыв проходил под присмотром строителей. На редкое зрелище пришли посмотреть сотни американцев.

Упавший восточный пролет вскоре достанут из реки и переработают.

Мост построили около 64 лет назад, обозначив сроком эксплуатации 50 лет.

В августе 2017 года над Гудзоном построили еще одну переправу, пишет портал «360». Движение к округе перекрыли на 45 минут, а зрителей не пускали ближе чем на 750 м к эпицентру взрыва.