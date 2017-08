Самым популярным видео YouTube стал клип «Despacito»

Клип на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки «Despacito» стал самым популярным видео на сервисе YouTube. Об этом сообщает Медуза. На момент публикации новости, ролик набрал свыше 1 миллиарда просмотров – 1,014 млрд.

«Despacito», которая уже стала самой популярной в истории песней на стриминговых сервисах, обогнала клип Уиз Халифы и Чарли Пута на песню «See You Again», посвященную погибшему актеру Полу Уокеру. «See You Again» стал самым популярным меньше месяца назад, обойдя «Gangnam Style».

Сейчас у «See You Again», загруженной на ютьюб в апреле 2015 года, по-прежнему менее трех миллиардов просмотров. Клип «Despacito» был опубликован в январе 2017 года.

