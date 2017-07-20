Создатели «Игры престолов» покажут зрителям Северную Америку, в которой не отменили рабовладение

История в описываемом мире пошла альтернативным путем.

Нью-Йорк. США. Новый сериал в жанре альтернативной истории намерены снять авторы «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс. Как пишут «Известия», действие в нем будет происходить в США, где история пошла другим путем: в частности, там не запретили рабство.

В эпопее под название «Конфедерат» предполагается описать события, разворачивающиеся на Североамериканском континенте в преддверии и во время Третьей гражданской войны. Среди персонажей ленты – политики, военные, работорговцы, журналисты, рабы и многие другие.