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      Создатели «Игры престолов» покажут зрителям Северную Америку, в которой не отменили рабовладение

      17:14, 20 июля, 2017
      Новичок
      17:14, 20 июля, 2017
      Новичок
      39
      0
      #культура\n#США\n#телевидение\n#кино\n#рабство
      Фото: pixabay.com
      39
      0

      История в описываемом мире пошла альтернативным путем.  

      Нью-Йорк. США. Новый сериал в жанре альтернативной истории намерены снять авторы «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс. Как пишут «Известия», действие в нем будет происходить в США, где история пошла другим путем: в частности, там не запретили рабство.  

      В эпопее под название «Конфедерат» предполагается описать события, разворачивающиеся на Североамериканском континенте в преддверии и во время Третьей гражданской войны. Среди персонажей ленты – политики, военные, работорговцы, журналисты, рабы и многие другие.

      17:14, 20 июля, 2017
      Новичок
      39
      0
      #культура\n#США\n#телевидение\n#кино\n#рабство

       

       

       

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