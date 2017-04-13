Старший брат Эдди Мерфи умер от лейкемии

Ему было 57 лет.

Вашингтон. США. Старший брат комика Эдди Мерфи скончался от рака крови в возрасте 57 лет. Чарли Мерфи ушел из жизни в нью-йоркской больнице, где проходил курс химиотерапии, сообщают «Народные Новости».

Близкие Чарли Мерфи до конца надеялись на благополучный исход, поэтому его смерть оказалась для них неожиданной.

Чарли Мерфи был комиком и сценаристом. В 2009 году супруга Чарли, Тейлор Мерфи, тоже скончалась от рака. У них осталось двое детей.

Эдди Мерфи мировую известность принесли фильмы «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Чокнутый професор», «Доктор Дулиттл» и другие.