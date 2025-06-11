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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Можгинский спортсмен стал двукратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе

09:50, 11 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Можгинский спортсмен стал двукратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе
09:50, 11 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
87
0
#Можга\n#спорт\n#борьба\n#победа\n#медали
Источник фото: Московское Училище Олимпийского Резерва №1
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Он выиграл золото в весовой категории до 55 кг.

Скопье. Северная Македония. Уроженец Удмуртии Данил Ложкин стал двукратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Можги Эрик Уразов. 

Первенство Европы U-17 по греко-римской борьбе проходит с 9 по 15 июня в городе Скопье в Северной Македонии (18+). 

10 июня у Данила Ложкина состоялся финальный бой с соперником из Грузии Гиорги Чачуа. Можгинский борец одержал победу и вновь взял звание чемпиона Европы, но теперь в весовой категории до 55 кг. 

В 2023 году юноша уже выигрывал данные соревнования. Тогда он стал лучшим в весовой категории до 48 кг. 

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09:50, 11 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
87
0
#Можга\n#спорт\n#борьба\n#победа\n#медали