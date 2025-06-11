Скопье. Северная Македония. Уроженец Удмуртии Данил Ложкин стал двукратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Можги Эрик Уразов.

Первенство Европы U-17 по греко-римской борьбе проходит с 9 по 15 июня в городе Скопье в Северной Македонии (18+).

10 июня у Данила Ложкина состоялся финальный бой с соперником из Грузии Гиорги Чачуа. Можгинский борец одержал победу и вновь взял звание чемпиона Европы, но теперь в весовой категории до 55 кг.

В 2023 году юноша уже выигрывал данные соревнования. Тогда он стал лучшим в весовой категории до 48 кг.