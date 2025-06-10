Скопье. Северная Македония. Уроженец Удмуртии Данил Ложкин будет бороться в финале Первенства Европы U-17 по греко-римской борьбе (18+). Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы России.

Соревнования проходят с 9 по 15 июня в городе Скопье в Северной Македонии. Уроженец Удмуртии Данил Ложкин вышел в финал в своей весовой категории до 55 кг. Вечером 10 июня он сразится за золото со спортсменом из Грузии Гиорги Чачуа.

Ранее министр спорта Удмуртии Денис Парахин сообщал, что Данил Ложкин является воспитанником можгинской школы борьбы. В 2022 году спортсмен переехал в Москву, где до сих пор занимается в Училище олимпийского резерва №1.

Как сообщается в группе училища в соцсети «ВКонтакте», в марте 2025 года Данил Ложкин взял золото на Первенстве России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в весовой категории до 55 кг.