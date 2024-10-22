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Команда Удмуртии победила во Всероссийских летних сельских спортивных играх

13:50, 22 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Команда Удмуртии победила во Всероссийских летних сельских спортивных играх
13:50, 22 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сельские спортивные игры\n#чемпионат\n#победа\n#Нижний Новгород\n#соревнования
Источник фото: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртской Республики
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Всего в соревнованиях участвовали 900 спортсменов из 36 регионов страны.

Нижний Новгород. Нижегородская область. Команда из Удмуртии одержала победу на XIV Всероссийских летних сельских спортивных играх (0+), которые проходили в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртской Республики.

В этом году за медали боролись 900 спортсменов из 36 регионов страны. В состав команды из Удмуртии вошли 28 человек из Вавожского, Завьяловского, Кизнерского, Игринского, Кезского, Сарапульского, Увинского, Сюмсинского районов. В общекомандном зачёте им удалось завоевать первое место.

Спортсмены могли проявить себя в таких дисциплинах как: лёгкая атлетика, волейбол, мини-футбол, соревнования спортивных семей, многоборье ГТО, троеборье дояров, троеборье механизаторов. В итоге спортсмены из Удмуртии забрали 8 медалей в командном и личном зачётах. В том числе семья Петровых из Сюмсинского района взяла два первых места: в легкоатлетической эстафете и в соревнованиях спортивных семей.

«Попасть на всероссийский этап было не просто, так как в Удмуртии высокая конкуренция среди спортивных семей. Выступать на таком уровне соревнований волнительно, но мы справились», – рассказал отец семейства Яков Петров.

Помимо этого, серебро Удмуртии принесла женская волейбольная команда из Завьяловского района. В многоборье ГТО серебряные медали принесли Михаил Якимов и Иван Чучалин. Михаил также завоевал первое место в троеборье дояров. Третьи места спортсмены заняли в эстафете 4*400, лёгкой атлетике и троеборье дояров. 

«На всероссийском этапе сельских игр участвовал впервые. Хочется сказать спасибо, что мне доверили представить республику. С интересом наблюдал, как выступают другие регионы, смотрел на их подготовку. В дальнейшем буду стараться, тренироваться и готовиться к зимним сельским спортивным играм», – прокомментировал Михаил Якимов.

13:50, 22 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сельские спортивные игры\n#чемпионат\n#победа\n#Нижний Новгород\n#соревнования