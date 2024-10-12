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«Ижевская винтовка» пройдет в Удмуртии в декабре

11:50, 12 октября, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
«Ижевская винтовка» пройдет в Удмуртии в декабре
11:50, 12 октября, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#биатлон
Фото: ИА «Сусанин»
66
0

Спортсмены будут соревноваться на биатлонном комплексе имени А. М. Демидова.

Ижевск. Удмуртия. «Ижевская винтовка» пройдет в Удмуртии в декабре 2024 года (0+). Об этом в своих соцсетях сообщил вице-премьер региона Тимур Меджитов. 

Чемпионат и Кубок России по биатлону состоятся с 9 по 15 декабря. Старт индивидуальной гонки запланирован на 12 декабря, спринт ожидается 14 декабря, гонка преследования — 15 декабря. Спортсмены будут соревноваться на биатлонном комплексе имени А. М. Демидова. Комментировать гонки в Ижевск приедет Дмитрий Губерниев.

«В прошлом сезоне «Ижевская винтовка» собрала 6 тысяч зрителей на трибунах и 4,2 млн телезрителей. В этом ожидаем ещё больше гостей. За всю историю гонка объединила 100 тысяч преданных поклонников биатлона», — рассказал Меджитов.

Напомним, 54-ая «Ижевская винтовка» проходила в январе.

11:50, 12 октября, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#биатлон