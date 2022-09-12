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В ледовом дворце «Ижсталь» в Ижевске завершается обновление кровли

16:00, 12 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
В ледовом дворце «Ижсталь» в Ижевске завершается обновление кровли
16:00, 12 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь\n#реконструкция\n#работа
Фото: скриншот из видео Ивана Черезова
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Второй этап стартует в этом же месяце.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершается первый этап реконструкции ледового дворца «Ижсталь» — замена кровли. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по физической культуре, спорту и молодежной политике Иван Черезов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Строители приступят ко второму этапу уже в сентябре. В планах нанести на металлические конструкции огнезащиту, монтировать утеплитель, пароизолятор и демонтировать потолок над ареной.

Третий этап обновления начнется уже в 2023 году.

На сегодняшний день в ледовом дворце занимаются 1200 спортсменов, которые пока временно тренируются на крытых катках «Олимпиец», «Молодежный» и «Чекерил».

Напомним, что завершить работы, стоимостью 75 млн рублей, планируют в июне 2024 года. 

16:00, 12 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь\n#реконструкция\n#работа