В ледовом дворце «Ижсталь» в Ижевске завершается обновление кровли

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершается первый этап реконструкции ледового дворца «Ижсталь» — замена кровли. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по физической культуре, спорту и молодежной политике Иван Черезов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Строители приступят ко второму этапу уже в сентябре. В планах нанести на металлические конструкции огнезащиту, монтировать утеплитель, пароизолятор и демонтировать потолок над ареной.

Третий этап обновления начнется уже в 2023 году.

На сегодняшний день в ледовом дворце занимаются 1200 спортсменов, которые пока временно тренируются на крытых катках «Олимпиец», «Молодежный» и «Чекерил».

Напомним, что завершить работы, стоимостью 75 млн рублей, планируют в июне 2024 года.