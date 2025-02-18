Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в четвёртом квартале 2024 года выросла обеспеченность кадрами в компаниях. Об этом сообщает Отделение – Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

В опросе, который проводил Банк России, участвовало 120 компаний из Удмуртии. Предприятия обрабатывающей отрасли и торговли, а также компании, работающие в сферах транспортировки и хранения товаров, сообщили, что у них под конец 2024 года менее остро стоял вопрос с нехваткой рабочих рук.

Это же подтверждает Удмуртстат. По его данным, потребность в кадрах на предприятиях республики в ноябре 2024 года снизилась на 22% по сравнению с ноябрем 2023 года.

«Этому способствовало повышение производительности труда за счет автоматизации процессов. Так, одно из деревообрабатывающих предприятий Удмуртии во второй половине 2024 года запустило новую производственную линию. Это позволило увеличить выпуск продукции на 17% без увеличения численности персонала», – говорится в сообщении.

Помимо автоматизации, предприятия региона налаживают обучение персонала, улучшают условия труда, что также способствует увеличению кадровой обеспеченности.