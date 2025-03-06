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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Больше трети ижевчан даже во сне продолжают работать

11:34, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Больше трети ижевчан даже во сне продолжают работать
11:34, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
109
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сны\n#работа
Источник фото: unsplash.com (Greg Pappas)
109
0

Чаще это происходит во время кошмаров или авралов на работе.

Ижевск. Удмуртия. Выяснилось, что 35% ижевчан думают о работе даже во сне. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Опрос прошли трудоустроенные представители экономически активного населения из города. Горожане пояснили, что работа им снится во время авралов и когда сон становится кошмаром. 

Чаще рабочие будни снятся женщинам — 38%, чем мужчинам — 32%. Также сны, связанные с работой, зачастую видят ижевчане до 35 лет, чем люди более старшего возраста — 40% и 30% соответственно.

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11:34, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
109
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сны\n#работа