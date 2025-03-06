Ижевск. Удмуртия. Выяснилось, что 35% ижевчан думают о работе даже во сне. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Опрос прошли трудоустроенные представители экономически активного населения из города. Горожане пояснили, что работа им снится во время авралов и когда сон становится кошмаром.

Чаще рабочие будни снятся женщинам — 38%, чем мужчинам — 32%. Также сны, связанные с работой, зачастую видят ижевчане до 35 лет, чем люди более старшего возраста — 40% и 30% соответственно.