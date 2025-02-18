Ижевск. Удмуртия. С 17 февраля 2025 года для жительниц Удмуртии стали доступны профессии, на которых ранее ограничивалось применение труда женщин. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике.

Согласно Приказу Минтруда список профессий, запрещённых для женщин, стал короче.

«Новые поправки позволят женщинам работать машинистами экскаватора или погрузочной машины; водителями самоходной машины на открытых горных работах, на поверхности действующих строящихся шахт, разрезов, рудников; дробильщиками угля, если обязанности не подразумевают работу вручную», – говорится в сообщении.

Однако в список вводится новое ограничение – теперь женщинам нельзя будет работать выморозчиками судов. Работающие по этой профессии люди в зимнее время вырезают под днищем кораблей тоннели для выполнения ремонта.

Как отмечают «Известия», перечень запрещенных для женщин профессий в последние годы стремительно сокращается. С 1 января 2021 года список был уменьшен с 456 видов работ до 100.