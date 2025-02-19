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В Удмуртии не будет праздничных выходных в феврале и марте

12:35, 19 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Удмуртии не будет праздничных выходных в феврале и марте
12:35, 19 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#работа\n#праздники
Источник фото: unsplash.com (Christin Hume)
45
0

Дополнительные выходные переносятся на май и июнь.

Удмуртия. В Удмуртии не будет праздничных выходных в феврале и марте. Согласно производственному календарю на 2025 год, в России их перенесли на май и июнь.

День защитника Отечества, 23 февраля, выпадает на воскресенье, поэтому нерабочий день — на 8 мая.

Международный женский день, 8 марта, страна будет праздновать в субботу, но выходной перенесли на 13 июня. При этом пятница, 7 марта, будет сокращенным рабочим днём.

Всего же работающих по пятидневному графику в наступившем году ждёт 247 рабочих дней из 365.

12:35, 19 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
45
0
#Удмуртия\n#работа\n#праздники