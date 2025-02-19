Удмуртия. В Удмуртии не будет праздничных выходных в феврале и марте. Согласно производственному календарю на 2025 год, в России их перенесли на май и июнь.

День защитника Отечества, 23 февраля, выпадает на воскресенье, поэтому нерабочий день — на 8 мая.

Международный женский день, 8 марта, страна будет праздновать в субботу, но выходной перенесли на 13 июня. При этом пятница, 7 марта, будет сокращенным рабочим днём.

Всего же работающих по пятидневному графику в наступившем году ждёт 247 рабочих дней из 365.