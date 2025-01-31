Удмуртия. Жителей Удмуртии чаще стали приглашать на работу в Таиланд. По данным сервиса hh.ru, число приглашений в 2024 году выросло в 6,8 раза.

Всего за год соискатели из республики получили 4,6 тыс. приглашений на иностранные вакансии. Это на 37% больше, чем в 2023 году. Отмечается, что речь идет о регионе, указанном в вакансии. Фактически компания-работодатель может быть как российской, так и зарубежной.

Лидером рейтинга стала Беларусь. Из этой страны было получено 1158 приглашений, что составляет четверть от всего количества. Тройку лидеров замкнули Казахстан (865 вакансий) и Турция (540 вакансий). Также в рейтинге Грузия, Узбекистан, ОАЭ, Китай, США, Сербия, Кыргызстан и Азербайджан, Украина, Польша, Таиланд и Армения.

Чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13% от всех приглашений), программисты, разработчики (10%), операторы call-центра (5%), дизайнеры, художники, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи (по 4%), учителя, преподаватели, педагоги, SMM-менеджеры, контент-менеджеры (по 3%), специалисты техподдержки, секретари, помощники руководителя, ассистенты и тестировщики (по 2%).

Самую высокую зарплату работодатели предлагали DevOps-инженерам – 226 тыс. рублей. Руководителям группы разработки предлагали 201 тыс. рублей, дата-сайентистам – 186,8 тыс. рубля, финансовым директорам – 155,5 тыс. рубля, директорам по информационным технологиям – 145,7 тыс. рубля, генеральным и исполнительным директорам – 142,7 тыс. рубля.