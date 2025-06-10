Ижевск. Удмуртия. Министерство труда России обновило рекомендации по работе несовершеннолетних в свободное от учёбы время. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Теперь работодатели могут содействовать трудоустройству детей своих сотрудников при условии, что кандидаты соответствуют требованиям вакансии. Родителям при этом важно разъяснить особенности трудового законодательства и меры соцподдержки, гарантии несовершеннолетних работников.

Также в рекомендации добавили раздел об информационной безопасности подростков. В частности, рекомендуется установить чёткие правила работы с соцсетями, это нужно для минимизации негативного влияния на психическое здоровье детей.

Также на 31 позицию увеличился перечень рекомендуемых профессий и должностей. Ранее в списке было 59 профессий, теперь 90.

«Добавили, например, помощника эколога, рабочего земельного хозяйства и уборщика служебных помещений», – говорится в сообщении.

Также с 1 сентября 2025 года работодателям разрешат привлекать подростков к труду в праздничные и выходные дни.