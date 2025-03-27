Ижевск. Удмуртия. Большинство подростков Удмуртии для работы рассматривают профессии бармена, бариста, официанта, упаковщика и комплектовщика. На них приходится 8% резюме. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Также на сайте платформы онлайн-рекрутинга школьники часто выкладывают резюме для поиска вакансии менеджера по продажам и разнорабочего. На эти профессии приходится 5,5% и 5% резюме соответственно.

С 1 января по 25 марта жители Удмуртии от 14 до 18 лет разместили на сайте hh.ru около 3,7 тыс. резюме. 90% соискателей планируют работать полный день, 13% подростков рассматривают частичную занятость, 2% — стажировку, 1% — проектную работу, и меньше 1% ребят готовы стать волонтёрами.

Большинство юных жителей региона рассчитывают на зарплату 15-30 тыс. рублей. Данный факт был отмечен в 22% резюме. Доход в 30-45 тыс. рублей хотят получать 16% соискателей, около 8% ребят рассчитывают на 45-65 тыс. рублей, а 2% хотят зарплату от 80 тыс. рублей.