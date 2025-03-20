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Вопросы трудовой адаптации осужденных обсудили в Удмуртии

15:17, 20 марта, 2025
Вопросы трудовой адаптации осужденных обсудили в Удмуртии
15:17, 20 марта, 2025
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#ФСИН\n#осужденные\n#работа
Источник фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
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Труд играет важную роль в ресоциализации.

Ижевск. Удмуртия. Координационное совещание по вопросам производства в учреждениях уголовно-исполнительной системы прошло в Удмуртии 20 марта. В мероприятии приняло участие руководство ФСИН, врио начальника регионального УФСИН Олег Блохин, премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов, президент Союза «Торгово-промышленной палаты Удмуртии» Анатолий Ганин и другие, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике. 

Главной темой совещания стало привлечение осужденных к оплачиваемому труду, поскольку трудовая адаптация помогает в их ресоциализации. В решении этого вопроса должны тесно сотрудничать органы госвласти регионов, органы местного самоуправления и бизнес. 

«В ходе встречи были рассмотрены ключевые направления развития производственной инфраструктуры УИС: повышение эффективности использования трудовых ресурсов осужденных, расширение ассортимента выпускаемой продукции и поиск новых рынков сбыта, укрепление взаимодействия с государственными заказчиками и частными предприятиями», — говорят в УФСИН. 

Напомним, в Удмуртии осужденные изготавливают офисную и корпусную мебель, мебель для дошкольных и школьных образовательных учреждений, шьют форменное обмундирование, занимаются металлообработкой, деревообработкой, пошивом изделий лёгкой промышленности. 

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15:17, 20 марта, 2025
26
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#ФСИН\n#осужденные\n#работа