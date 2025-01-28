Карьерный консультант рассказал о плюсах смены профессии

Удмуртия. Неожиданная смена профессии после длительной работы в одной организации может показаться смелым шагом, особенно для тех, кто привык к стабильности. Тем не менее, такой опыт может открыть новые горизонты. Об этом на портале «МИР24» рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

По словам эксперта, такая практика пока не стала массовой из-за консервативного подхода как со стороны сотрудников, так и работодателей. Он привёл в пример переход из ресторанного бизнеса в металлургию, который может показаться не самым очевидным вариантом для смены профессии. Однако, если человек будет делать последовательные шаги, например, сначала перейдёт в производство пищевых продуктов, а затем в машиностроение, это увеличит шансы на успех.

Ильгиз Валинуров рассказал об опыте человека, который стал генеральным директором агрохолдинга после работы в автомобилестроении. Эксперт отметил, что такая трансформация способна существенно улучшить жизнь и финансы. Главное для этого — развивать открытость к новому опыту, гибкость мышления.