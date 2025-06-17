Ижевск. Удмуртия. Одна из читательниц ИА «Сусанин» задала вопрос: «Работаю по графику. Иногда график попадает на субботу и воскресенье. Должны ли оплачивать работу в эти дни в двойном размере?».

Отвечает заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике по правовым вопросам Инна Дресвянникова.

Если суббота и воскресенье являются рабочими днями по графику, то никакой дополнительной оплаты в эти дни не положено, работа должна оплачиваться в обычном одинарном режиме, отмечает эксперт.

При этом, если суббота и воскресенье являются выходными днями в соответствии с графиком работы гражданина, то оплата в таком случае должна быть не менее чем в двойном размере. То же касается и праздников. Перечень праздничных нерабочих дней на территории Российской Федерации установлен статьёй 112 ТК РФ.

«Оплате в повышенном размере подлежат часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 до 24 часов). Данное правило применяется и в случаях, когда на выходной или нерабочий день приходится часть рабочего дня (смены)», – рассказывает замруководителя Госинспекции труда в Удмуртии.

Также она отмечает, что работник по собственному желанию может получить другой день отдыха взамен отработанного выходного. Например, человек вышел на работу в воскресенье, а на понедельник взял себе выходной. В таком случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

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