Умер легендарный хоккеист Удмуртии Александр Орлов

Он являлся одним из лучших игроков «Ижстали».

Ижевск. Удмуртия. На 68-м году жизни скончался легендарный хоккеист Удмуртии Александр Орлов. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Ижсталь».

Александр Орлов с 1970 по 1988 годы выступал в составе ХК «Ижсталь». С 1979 года играл в Высшей лиге СССР. Первый матч в ней состоялся 18 сентября 1979 года. Тогда «Ижсталь» играла с «Химиком» из Воскресенска. Первую шайбу Орлов реализовал в матче против СКА (Ленинград) 13 октября того же года. Его не раз признавали лучшим ассистентом команды: в сезонах 1977-78, 1978-79, 1979-80, также он являлся лучшим снайпером «Ижстали» в сезоне 1987-88.

В 1979 году осуществил турне по США, участвовал в предолимпийском турнире 1980 года, проводил показательные матчи в Японии в том же году.

В Первой лиге Александр Орлов провёл 229 матчей за «Ижсталь», забросил 97 шайб и отдал 101 результативную передачу. В Высшей лиге — 108 матчей, 43 шайбы и 39 результативных передач. Ему также принадлежит индивидуальный рекорд отечественного хоккея по результативным передачам за одну игру.

Кроме ижевского клуба он играл за «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Ярославль), «Прогресс» (Глазов), «Металлург» (Череповец) и «Нефтехимик» (Нижнекамск).

4 раза Александр Орлов становился серебряным призёром СССР и входил в сборную. Также он являлся обладателем звания мастера спорта СССР и многих других наград. Был одним из лучших игроков «Ижстали». Именной свитер хоккеиста поднят под своды Ледового дворца «Ижсталь».