«Худшая игра»: тренер хоккейного клуба «Ижсталь» жёстко отозвался о матче с «Омскими Крыльями»

Встреча завершилась проигрышем «сталеваров» со счётом 6:3

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл на выезде команде «Омские Крылья». Главный тренер «сталеваров» жёстко высказался о прошёдшей встрече. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

Вначале ижсталевцы активно атаковали, но в процессе пришлось перейти к обороне. Счёт открыли хозяева льда на девятнадцатой минуте, затем в ворота «сталеваров» влетело ещё три шайбы. За секунду до второго перерыва игрок «Ижстали» Антон Кочуров отквитал один гол. В третьем периоде ижсталевец Максим Рогов забил для команды вторую шайбу, однако уже через три минуты омичи вновь оформили преимущество в три очка.

В конце игры «Крылья» забросили ещё одну шайбу в ворота ижевчан, которые не сдались довели счёт команды до 3 очков. Встреча завершилась со счётом 6:3.

«Скажу кратко: наверное, худшая игра нашей команды с начала чемпионата. Плохая реализация моментов, особенно в начале матча наплевательски отнеслись к этому. И огромное количество ненужных удалений. Всё испортили сами, как говорится, сыграли на пользу сопернику. Всё», — прокомментировал игру главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.