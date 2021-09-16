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Звезда мирового баскетбола Андрей Кириленко провел мастер-класс в школе в селе Италмас в Удмуртии

09:40, 16 сентября, 2021
Андрей Поносов
Звезда мирового баскетбола Андрей Кириленко провел мастер-класс в школе в селе Италмас в Удмуртии
09:40, 16 сентября, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт\n#баскетбол\n#дети\n#строительство
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
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Президент российской федерации баскетбола подписал соглашение о развитии этого спорта в Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Уроженец Ижевска и президент российской федерации баскетбола Андрей Кириленко побывал в Удмуртии. Звезда НБА и заслуженный мастер спорта России 15 сентября провел мастер-класс для юных баскетболистов и положительно оценил состояние спортивной инфраструктуры республики. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Андрей Кириленко встретился с еще одной звездой мирового спорта - Галиной Кулаковой. Вместе с главой региона они побывали на строящемся стадионе в селе Италмас. Уже в этом году на новом спортивном объекте появятся футбольное поле и баскетбольная площадка, тренажеры и беговые дорожки. Также призер Олимпийских игр побывал и в Италмасовской школе, где провел мастер-класс для учеников.

Итогом визита стало соглашение о сотрудничестве, которое подписали Александр Бречалов, Андрей Кириленко и председатель федерации баскетбола Удмуртии Марат Зиятдинов.

Участники соглашения уверены, что это даст новый толчок к развитию баскетбола в республике. Этим видом спорта сегодня в республике занимаются около 14,5 тыс. взрослых и детей. Благодаря национальным проектам «Образование» и «Демография», партийному проекту по развитию детского спорта за последние 4 года в Удмуртии построено более 70 новых физкультурных объектов, в школах республики отремонтировано 120 спортзалов.

09:40, 16 сентября, 2021
Андрей Поносов
756
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт\n#баскетбол\n#дети\n#строительство
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