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Хоккеисты «Ижстали» начали предсезонку в «приличной форме»

08:30, 09 июля, 2021
Анна Торхова
Хоккеисты «Ижстали» начали предсезонку в «приличной форме»
08:30, 09 июля, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей\n#Ижсталь
Фото: Наталья Акилина (группа «Ижсталь»)
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Ребята показали ровные результаты.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» вошли в предсезонную подготовку в «приличной форме». Об этом сообщает пресс-служба сталеваров. 

Спортсмены закончили сдавать тесты по физподготовке. Почти все ребята уложились в нормативы и показали ровные результаты.

«Ребята из отпуска вышли в довольно неплохой форме и даже в сравнении с предыдущими годами подготовлены очень прилично», - рассказал тренер «Ижстали» Игорь Кропотин. Такая форма хоккеистов позволит добавить нагрузки перед сезоном. 

Сейчас спортсмены тренируются на земле. В обязательной программе бег, упражнения на силу и скорость, занятия в тренажерном зале. 

Напомним, после 17 июля команда начнет тренироваться на льду.

08:30, 09 июля, 2021
Анна Торхова
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей\n#Ижсталь