Хоккеисты «Ижстали» начали предсезонку в «приличной форме»

Ребята показали ровные результаты.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» вошли в предсезонную подготовку в «приличной форме». Об этом сообщает пресс-служба сталеваров.

Спортсмены закончили сдавать тесты по физподготовке. Почти все ребята уложились в нормативы и показали ровные результаты.

«Ребята из отпуска вышли в довольно неплохой форме и даже в сравнении с предыдущими годами подготовлены очень прилично», - рассказал тренер «Ижстали» Игорь Кропотин. Такая форма хоккеистов позволит добавить нагрузки перед сезоном.

Сейчас спортсмены тренируются на земле. В обязательной программе бег, упражнения на силу и скорость, занятия в тренажерном зале.

Напомним, после 17 июля команда начнет тренироваться на льду.