Игроки «Ижстали» начали подготовку к новому ледовому сезону

Клуб сталеваров вышел из отпуска и приступает к тренировкам.

Ижевск. Удмуртия. Игроки «Ижстали» вышли из отпуска и приступают к тренировкам. В клубах Высшей хоккейной лиги началась предсезонная подготовка, сообщается на официальной странице команды «Ижсталь» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказал главный тренер ижевских «сталеваров» Рамиль Сайфуллин, сейчас команда проходит углубленное медицинское обследование и сдает тесты. По их результатам определят, в какой форме находятся игроки. Предстартовые сборы ижсталевцы пройдут на домашних площадках, с 17 июля начнутся тренировки на льду.

По словам Сафиуллина, в рамках подготовки к чемпионату России-2021-2022 команда сыграет 4-5 товарищеских матчей и выступит в двух турнирах в Ижевске и Орске.

Кроме того, ряды «Ижстали» в новом сезоне могут пополнить свежие силы. Клуб заключил просмотровые контракты с 8 хоккеистами. Вместе со сталеварами начали тренироваться нападающие Ришат Ахметзянов, Станислав Баснев, Вячеслав Коротин, Федор Мымрин и Дмитрий Сальвассер, а также защитники Илья Васильев, Виктор Волков и Данил Маркус.