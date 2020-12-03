Хоккеисты «Ижстали» в овертайме уступили «Бурану»

Наставники обеих команд отметили, что матч выдался тяжелым.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» на выезде уступили воронежскому «Бурану» в овертайме. Как сообщает пресс-служба ижевского клуба, стартовый период «сталевары» провели очень активно.

На 11-й минуте Константин Рыжов на «пятаке» добил «бесхозную» шайбу и тем самым реализовал большинство. Пожалуй, единственную грубую ошибку ижевчане допустили при пересменке, оставив без присмотра Никиту Лукина, отметили в пресс-службе. Тот свой шанс не упустил – в очном поединке переиграл вратаря. Случилось это на 18-й минуте, а за 17 секунд до сирены ижевчанам вновь удалось выйти вперед и забить гол в раздевалку. Максим Рогов запустил шайбу от синей линии, а у ворот ее подхватил Даниил Конькин. Это был первый гол молодого ижевского форварда в ВХЛ.

Во втором периоде «Ижсталь» заработала несколько удалений. Воронежцы не использовали преимущество в два полевых игрока, но забили в формате «5 на 4». Большинство реализовал Александр Чиглинцев. Инициативу перехватили хозяева льда, но счет не изменился – 2:2.

Третий период тоже не внес ясности. На 45-й минуте «Буран» вышел вперед – Чиглинцев оформил дубль. На 51-й минуте силовой проход к «пятаку» Алексея Баженова завершился голом и переводом матча в овертайм.

В дополнительной пятиминутке удача улыбнулась хозяевам – автором победного гола стал Александр Калинин.

Главный тренер «Ижстали» Константин Полозов после игры отметил, что матч получился боевой, обе команды хотели победить. «Можно было лучше сыграть в меньшинстве, есть над чем работать. Нас немножко подломил второй период, большое количество удалений. Не все удаления нам были понятны, ребята потратили очень много энергии, это, соответственно, наложило свой отпечаток. В большей степени это психология, не физическое состояние повлияло, ведь в концовке мы отыгрались. Что говорит о том, что функциональность у нас нормальная, не хватает уверенности в своих силах именно вот в таких моментах», - рассказал наставник команды из столицы Удмуртской Республики.

«Ижсталь» завершит выездную серию матчем с «Тамбовом» в пятницу, 4 декабря. В настоящее время «сталевары» занимают последнюю – 26-ю – строчку турнирной таблицы. Принимающая сторона располагается на 16-м месте.