Хоккеисты клуба «Ижсталь» разгромили красноярский «Сокол»

«Сталевары» забили в ворота соперника четыре шайбы.

Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» в домашнем матче ярко обыграла хоккеистов из красноярского «Сокола». Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Команды со стартового свистка пошли друг на друга в атаку. В средней зоне проходила острая борьба, при этом вратари без дела не сидели, отражая шайбу за шайбой. Ижевский клуб выбрал тактику контратак, и это принесло плоды. На 26 минуте счёт открыл Артём Рожковский. Гости ответили голом в исполнении Алексея Князева.

Ижевские хоккеисты не изменили стиль игры, и уже через минуту капитан команды Антон Кочуров мощным броском забросил шайбу в створ ворот. В игру «Сокола» начала входить сумятица. «Сталевары» продолжали давить, и на 33 минуте Константин Рыжов обеспечил команде преимущество в две шайбы.

В третьем периоде красноярцы пришли в себя, но ход встречи им переломить не удалось. На последней минуте Артём Рожковский оформил себе дубль, а «Ижстали» - победу со счётом 4:1.

5 февраля ижевский клуб принимает на своём льду тюменский «Рубин».