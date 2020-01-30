Всероссийские зимние спортивные игры для спортсменов любителей пройдут в Удмуртии в феврале

Состязаться участники будут в четырех видах спорта.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск станет столицей проведения всероссийских зимних спортивных игр для спортсменов любителей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Соревнования по лыжным гонкам, зимнему триатлону, кёрлингу и сноуборду пройдут с 21 по 26 февраля. В каждом из четырех видов спорта будут присутствовать амбассадоры-победители различных соревнований.

Сноубордисты встретятся на горных трассах курорта «Чекерил», на лыжных трассах «СОЛК имени Кулаковой» - лыжники, на РССК имени Демидова пройдет зимний триатлон, в ЦАС «Удмуртия» - кёрлинг.

Во всероссийских зимних играх могут принять участие спортсмены, которые не входят в списки кандидатов в сборную России, субъектов и не проходят подготовку в физкультурных организациях.

Отметим, впервые любительские игры в Удмуртии прошли в 2018 году. Тогда число участников превысило 1,5 тыс., рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.