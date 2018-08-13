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«Ижсталь» заняла 5 место на домашнем турнире Тарасова

10:50, 13 августа, 2018
Георгий Поветкин
10:50, 13 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: Группа ХК "Ижсталь Вконтакте (Наталья Акилина)
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В заключительном матче «сталевары» обыграли пермский «Молот-Прикамье».

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» занял 5 место на домашнем турнире памяти Василия Тарасова. Победителем стал нефтекамский «Торос», в финале обыгравший казахстанское «Торпедо».

Подопечные Игоря Кропотина в стартовом поединке уступили «Торосу» со счетом 0:4, пропустив три шайбы в заключительном периоде.

«За три дня тренировок сложно чего-то ожидать от команды. Мы, буквально, успели только показать расстановку – кто, куда должен бежать. Стоя, без движения. Естественно, ребята что-то недопоняли, что-то мы не успели разъяснить. По самоотдаче претензий к ним нет: играли, старались. Проиграли, но для паники повода не вижу. Сейчас, главное, посмотреть ребят в игре, увидеть - кто на что способен, сделать выводы и разобраться в ошибках. Кадровые решения будем принимать уже после турнира», - сказал после матча рулевой «сталеваров»

Днем позднее «Ижсталь» крупно проиграла «Торпедо», ответив на 8 шайб гостей тремя результативными атаками.

«Провальным можно считать второй период. Фактор «дальней скамейки» сыграл свою отрицательную роль. А вот два крайних периода «Ижсталь» выглядела уже неплохо, уступив соперникам в каждом мини-матче всего по голу», - говорится на официальном сайте сталеваров.

В заключительном матче «сталевары» обыграли пермский «Молот-Прикамье» со счетом 3:2. Победа над пермяками в матче за 5-е место стала единственной для клуба из столицы Удмуртии.

Почетные второе и третье места заняли «Торпедо» и «Югра», на 4 месте расположились хоккеисты из самарского «ЦСК ВВС», на шестой строчке финишировал «Молот-Прикамье».

Победители в номинациях:

Лучший вратарь – Евгений Иванников («Югра»)

Лучший защитник – Илья Бочков («Торос»)

Лучший нападающий - Александр Шин («Торпедо»)

Лучший бомбардир – Евгений Рымарев («Торпедо»)

Приз зрительских симпатий – Константин Рыжов («Ижсталь»).

10:50, 13 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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