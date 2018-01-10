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      Гандболистки ижевского «Университета» уступили на выезде «Ладе»

      14:35, 10 января, 2018
      Георгий Поветкин
      14:35, 10 января, 2018
      Георгий Поветкин
      289
      0
      #спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Тольятти
      Фото: handball.ru
      289
      0

      Встреча закончилась со счетом 31:25 в пользу хозяек паркета.

      Тольятти. Гандболистки ижевского «Университета» уступили на выезде «Ладе». Встреча закончилась со счетом 31:25 в пользу хозяек паркета.

      Первый тайм коллективы провели практически на равных. На перерыв «Лада» и «Университет» ушли при счете 16:14 в пользу волжанок. Во второй части игры хозяйки паркеты были точнее в завершающей стадии атак, доведя свое преимущество к финальному свистку до 6 забитых мячей.

      Самой результативной в этот день на паркете у представительниц Удмуртии была Екатерина Береснева, которая забросила 7 мячей в ворота соперниц.

      «Хотелось бы поздравить соперника с убедительной победой. У вас второй состав играл. Дали возможность нам сражаться. Нам хотелось бы побыть неплохим спарринг партнером. Девчонки у меня старались. Видно было желание огромное. Немножечко не хватило. Но игрой я доволен», - рассказал после игры рулевой «студенток» Роберт Минабутдинов.

      На данный момент «Университет» находится на 8 месте. После 11 игр у «студенток» в активе 7 очков. 

      14:35, 10 января, 2018
      Георгий Поветкин
      289
      0
      #спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Тольятти

       

       

       

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