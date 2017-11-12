Комплекс задач у Черезова будет очень широким.

Ижевск. Удмуртия. Иван Черезов возглавил Федерацию биатлона Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, комплекс задач у призера Олимпийских игр будет достаточно широким.

Напомним, что после окончания спортивной карьеры 2016 году Черезов работает в качестве директора по спортивным проектам Концерна «Калашников».

«Комплекс моих задач в качестве главы Федерации биатлона Удмуртии будет очень широкий. Стоит разделить его по стратегическим направлениям», - рассказал Черезов.

По его словам, сейчас в республике нужно приложить все усилия, чтобы модернизировать биатлонный комплекс в Ижевске.

«Место это по-настоящему легендарное – многие годы именно здесь проводятся ключевые российские старты «Ижевская винтовка». В 1999 году в Ижевске проходил чемпионат Европы. Сейчас нам необходимо привести комплекс в соответствие с требованиями СБР и пожеланиями участников соревнований», - рассказал Черезов.

Также нужно создавать условия для занятия биатлонов в других частях республики.

«Нужно работать над обеспечением инвентарем в биатлонных школах по всей Удмуртии. Постараемся привлечь мальчишек и девчонок к занятиям, хоть это будет не так легко из-за «Закона об оружии». Будем проводить соревнования с использованием пневматических винтовок», - уточнил чемпион мира.

Также к списку важных вопросов Черезов отнес проблему обеспечения всем необходимым инвентарем сборную Удмуртии.

«Необходимо поддерживать наших лучших спортсменов разных возрастов, чтобы они не меняли регион. Удмуртия – это кузница кадров биатлона. Но, к сожалению, в последние годы многие наши юниоры и юноши меняли регион, потому что за пределами республики им предлагали хорошие финансовые условия и возможность учиться в вузах», - рассказал Черезов.

Такая же проблема сейчас и с тренерским составом, обучению которых нужно уделять большое внимание.

«Да и самих спортсменов тоже, чтобы они с самого юного возраста начинали задумываться о будущем. Необходимо проводить в республике образовательные семинары – привлекать людей со знаниями из области функциональной и стрелковой подготовки. Биатлон не стоит на месте, постоянно появляются новые методики», - сказал Иван Черезов.